Công an Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng liên quan vụ gây rối trong đêm giao thừa ra trình diện

TPO - Liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 4/2, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo yêu cầu các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng có hành vi mang theo hung khí, phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Kết quả điều tra xác định, vào rạng sáng ngày 29/1 (nhằm mùng 01 Tết), Công an quận Hải Châu tiếp nhận tin báo về việc có 1 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên đường phố.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu đã xác định được 12 đối tượng tham gia, trong đó có nhiều thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi. Các đối tượng đã di chuyển trên nhiều tuyến đường của thành phố như Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn và Nguyễn Tri Phương.

Nhóm này sử dụng nhiều xe máy phân khối lớn, tháo hoặc che biển số, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cầm theo hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay, gây náo loạn trên đường phố. Trong suốt hành trình, nhóm này còn tách thành 2 nhóm và xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên khác nên đã rượt đuổi qua một số tuyến đường...

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, một số đối tượng khác chưa đủ 15 tuổi đã được gia đình bảo lãnh để tiếp tục phục vụ điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Trong các ngày nghỉ Tết, tại TP Đà Nẵng xảy ra 7 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 1 người, 2 người bị thương.

Đáng chú ý, Công an TP Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (đặt trụ sở tại Campuchia), bước đầu làm rõ 9 đối tượng liên quan, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng của các bị hại tại Việt Nam.

Trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, toàn TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người bị thương, không có trường hợp nào tử vong liên quan các vụ tai nạn, giảm 5 vụ và giảm 4 người bị thương so với kỳ nghỉ Tết năm ngoái.