Pháp luật

Google News

Tạm giữ hình sự 10 người sau vụ xe ô tô bị bao vây, đập phá

Ngọc Tú
TPO - Xảy ra mâu thuẫn với chủ quán mới khai trương, Hùng điều khiển xe ô tô chạy về hướng đông người khiến 2 người bị thương nhẹ. Phát hiện sự việc, nhóm người xung quanh đã dùng gậy gộc, đá đập vào xe ô tô của Hùng.

Liên quan đến vụ nhóm người vây đập xe ô tô gây xôn xao dư luận, ngày 12/11 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 10/11/2025, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) và chị H.T.M.N (SN 1993, trú tại phường Thái Hòa) tổ chức khai trương quán.

images2058351-z7214511709065-c3b344400a5595fc5c4e5473243162dd.jpg
images2058332-z7213265489942-8ff8d4aba4429ecd39d9ccad5e9b9383.jpg
Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc.

Khoảng 20h30 phút cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng nhóm bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên Hùng và Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã.

Thời điểm này, chị X. (vợ của Hùng) điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón Hùng về nhà. Khi Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục ra giữa đường chửi bới.

Quá bức xúc nên Hùng đã điều khiển xe ô tô chạy hướng về đám đông người, trong đó có Vượng. Vụ việc đã làm 2 người bị thương tích nhẹ.

1681458967126486470.jpg
Nhóm người xung quanh dùng gậy, gộc đập phá xe ô tô do Hùng điều khiển.

Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh đã sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô của Hùng. Khi Hùng lái xe bỏ đi, nhóm người này dùng ô tô đuổi theo tạt đầu. Hùng cùng những người ngồi trên xe ô tô sau đó đã xuống xe bỏ chạy.

Nhận được thông tin sự việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Thái Hòa đã chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Clip nhóm người xung quanh đập phá xe ô tô, trong khi đó tài xế "điên loạn" cho xe tiến lùi và đâm trúng khiến 2 người bị thương nhẹ.
Ngọc Tú
