Xã hội

Google News

Xôn xao clip nhóm người vây đập ô tô, tài xế cho xe tiến lùi 'điên loạn'

Ngọc Tú
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người bao vây và liên tục dùng các dụng cụ bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ô tô. Phía bên trong, tài xế hoảng loạn cho xe tiến, lùi để thoát khỏi sự bao vây.

Đoạn clip nhóm người bao vây, đập vào xe ô tô gây xôn xao dư luận.

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét.

Một số người dùng bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ô tô. Trong khi đó, tài xế liên tục điều khiển ô tô tiến rồi lùi để thoát những người đang bao vây.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhóm người bao vây, liên tục đập vào xe ô tô.

Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Nghĩa Thái - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay lại cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng khai trương quán trên địa bàn.

Bị bao vây, tài xế liên tục cho xe ô tô tiến, lùi để thoát.

“Nam thanh niên ngồi trong xe ô tô đã dùng điện thoại quay cảnh nhóm thanh niên đốt pháo mừng. Khi phát hiện, nhóm thanh niên đến yêu cầu người này xóa video nhưng không được nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên”, ông Thái cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.

Ngọc Tú
