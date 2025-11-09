CLIP: Lạnh người cảnh kẻ trộm đột nhập phòng ngủ khi nữ gia chủ đang say giấc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hương Chi
TPO - Đối tượng cầm khóa xích lẻn vào phòng ngủ khi nữ gia chủ đang say giấc. Sau một lúc quan sát, đối tượng lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 9/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được camera ghi lại cảnh một người đàn ông cầm khóa xích đột nhập nhà dân. Đối tượng mở cửa và nhìn thấy nữ chủ nhà đang nằm ngủ song vẫn tiếp cận.

Sau một lúc quan sát xung quanh, đối tượng bước qua người gia chủ để lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút cộng động mạng. Không ít bình luận cho rằng, nữ chủ nhà may mắn vì nếu tỉnh giấc vào thời điểm trộm đột nhập, có thể diễn biến sau đó còn tồi tệ hơn.

Đối tượng bước qua người chủ nhà đang ngủ để lấy chiếc điện thoại

Vụ việc được cho là xảy ra vào rạng sáng 7/11 tại một nhà dân trên đường số 5, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TPHCM.

Sau khi thức dậy, phát hiện mất điện thoại, chủ nhà mở camera an ninh trong nhà ra xem và phát hiện cảnh tượng trên. Vụ việc sau đó được người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Công an phường Dĩ An đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Hương Chi
#trộm cắp tài sản #đột nhập #chủ nhà #nằm ngủ #đường số 5 #phường Dĩ An #TPHCM

