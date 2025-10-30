Bắt thêm 3 đối tượng bán súng cho hung thủ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

TPO - Liên quan đến vụ 3 người trong gia đình ở Đồng Nai bị sát hại, ngoài đối tượng trực tiếp gây án, công an vừa bắt giữ thêm 3 người khác. Những đối tượng này được xác định, từng trao đổi, mua bán súng với hung thủ trực tiếp gây án.

Chiều 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã bắt giữ 3 người liên quan vụ 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau bị bắn tử vong, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 bị can liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, hung thủ gây án), gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Tang vật công an thu giữ

Kết quả điều tra xác định, Lê Sỹ Tùng thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Tùng về các tội: Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập nhưng lại hưởng thụ lối sống xa hoa, thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm xe mô tô phân khối lớn đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn (tham gia Hội súng săn), tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, các loại game bạo lực...

Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng. Năm học lớp 11, Tùng phạm tội “trộm cắp tài sản” bị kết án 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Lê Sỹ Tùng cầm súng đi vào nhà dân

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt

Để có tiền tiêu xài, Lê Sỹ Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Là người từng sở hữu súng săn và thường xuyên săn bắn nên Tùng xác định bản thân sẽ sử dụng súng để gây án.

Để thực hiện âm mưu của mình, Tùng bán xe mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng sau khi gây án để tẩu thoát.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã ĐakNhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản nhưng tọa lạc ở nơi hẻo lánh nên đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Rạng sáng 3/10, Tùng quyết định ra tay gây án. Phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn đêm, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Sau gần 3 ngày truy xét, chiều 5/10, công an đã bắt được Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Danh tính các nạn nhân gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).