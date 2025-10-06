Gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy bắt nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai

TPO - Để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025G, huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và Bộ Công an tham gia điều tra, chia thành 12 Tổ công tác.

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người cướp tài sản” xảy ra vào ngày 2/10/2025 tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 7h50, ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo về vụ việc tại đại lý thu mua nông sản “Thiên Hạnh” thuộc thôn 6, xã Đắk Nhau có vụ chết 3 người. Tại hiện trường, phát hiện trước hiên nhà hai người tử vong gồm chủ nhà là ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978) cùng cháu ngoại là Đỗ Tiến Thành (SN 2014). Tiếp tục kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ có bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, là vợ của ông Thiên) nằm tử vong phía trước của phòng, bên hông xe ô tô 7 chỗ.

Lực lượng chức năng truy xét đối tượng gây án

Kiểm tra tại hiện trường, các nạn nhân có nhiều thương tích, bị bắn vào đầu. Két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, vật dụng có sự xáo trộn. Thông tin nhanh chóng được báo cáo đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Bộ Công an tham gia điều tra, chia thành 12 Tổ công tác.

Đối tượng Lê Sĩ Tùng thời điểm bị bắt

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai bằng mọi giá sớm tìm ra thủ phạm để đem lại bình yên cho nhân dân. Cùng với đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường, họp chỉ đạo để có kế hoạch điều tra.

Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch tổng thể tiến hành điều tra, phân công 5 đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh xuống hiện trường phụ trách các mũi công tác. Công an TP HCM cũng cử lực lượng tham gia hỗ trợ điều tra tại TP HCM, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới chốt chặn phục vụ điều tra. Đặc biệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, Công an đã tổ chức họp dân, đến từng những người có khả năng cung cấp thông tin, qua đó cơ quan điều tra đã thu thập hơn 50 nguồn tin quan trọng từ nhân dân và đã xác định nhận dạng được đối tượng, hướng đến, rời đi của đối tượng.

Hung khí gây án của nghi phạm

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra, đến 15 giờ 30 phút ngày 05/10 nghi phạm gây án là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê quán tỉnh Thanh Hoá, ngụ tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) đã bị bắt giữ, cảnh sát cũng thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Sỹ Tùng khai nhận đã nhiều lần đi ngang qua nhà của bị hại. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 02/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng đã chuẩn bị súng, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đối tượng đã đến khu vực nhà ông Thiên và dùng súng bắn chết 3 nạn nhân như đã nêu trên, phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá 52 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km. Đến sáng 3/10, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.



Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Sĩ Tùng về hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ vũ khí.