Người đàn ông chạy xe ba gác tử vong

Hương Chi
TPO - Người đàn ông làm nghề chạy xe ba gác tử vong trước cây xăng trên người có vết thương, nghi bị sát hại. Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 26/10, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ người đàn ông tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một số người nghe thấy tiếng la hét của người đàn ông trước cây xăng vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Lợi, TPHCM, nên chạy tới kiểm tra. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an phường Thủ Dầu Một nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó họ thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện, sau đó có hành động xô đẩy. Khi một người rời đi, người còn lại la hét, cầu cứu rồi gục xuống đất, nằm bất động và tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H. (SN 1981, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Phú Lợi, TPHCM). Ông H. làm nghề lái xe ba gác và thường ở khu vực cây xăng, nơi vừa xảy ra vụ việc để chờ khách liên hệ.

Hiện công an đang vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Hương Chi
