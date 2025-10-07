Hẹn giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm, 1 người bị đâm tử vong

TPO - Hai người đàn ông hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn vào lúc nửa đêm trên cầu Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), khi tới điểm hẹn cả 2 đã rút dao lao vào nhau, dẫn tới một người bị đâm tử vong.

UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng vào khoảng 22h38 ngày 6/10. Thông tin ban đầu, H.V.Th. (30 tuổi, ở xã Sông Đốc) và T.C.H. (31 tuổi, ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) đã hẹn nhau đến cầu Sông Đốc để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm.

Con dao tại hiện trường vụ án mạng trên cầu Sông Đốc.

Khi đến nơi, Th. lấy 2 con dao từ túi quần tấn công H. Bị tấn công, H. đỡ đòn rồi lùi ngã vào lan can cầu. Khi Th. tiếp tục lao tới, H. cũng rút dao trong người đâm trúng người Th., rồi H. lên xe chạy khỏi hiện trường.

Người dân phát hiện Th. bị trọng thương trên cầu nên hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, H. đã đến Công an xã Sông Đốc để đầu thú với một số vết thương trên tay.

Do tính chất vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu hành vi "giết người", nên công an xã đã chuyển hồ sơ tới Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra.