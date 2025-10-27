[Video] Vây bắt đối tượng thứ 4 trong vụ nhóm người Trung Quốc sát hại lái xe taxi ở Lạng Sơn

TPO - Sau khi gây án, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn lập tức truy bắt được 3 đối tượng trên tuyến quốc lộ 1A, còn đối tượng còn lại đã sa lưới sau 12 giờ tại một địa điểm hẻo lánh ở xứ Lạng.

Video trực tiếp tại hiện trường bắt giữ đối tượng thứ 4 trong nhóm người nước ngoài sát hại lái xe taxi và cướp tài sản ở Lạng Sơn. (video do người dân cung cấp)

Vào khoảng 11h, ngày 27/10, đối tượng thứ tư, nam giới khoảng 30 tuổi, người Trung Quốc- nghi phạm cùng đồng bọn giết hại lái xe taxi Lạng Sơn đã sa lưới tại đường mòn bao quanh nhiều đồi cây, cách vị trí gây án không xa.

Xác nhận thông tin với phóng viên. Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã dẫn giải đối tượng này về cơ quan điều tra để xác minh, xử lý.

Hình ảnh lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 3 đối tượng trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn và hình bóng đối tượng thứ 4 lần trốn.

Trước đó, như Tiền Phòng đã đưa tin, vào khoảng 23h đêm 26/10/2025, tại khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra án mạng. Nhóm đối tượng gồm 4 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sau đó ra tay sát hại lái xe taxi. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng vào cuộc và đã bắt giữ được 3 đối tượng cách nơi hiện trường gây án chừng vài km. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của nhân dân, đối tượng thứ 4 trong nhóm tội phạm kể trên cũng đã sa lưới.

Nghi phạm thứ 4 trong nhóm người nước ngoài gây án đã bị bắt ở đường mòn hẻo lánh ở Lạng Sơn.

Việc khẩn trương truy bắt thành công các đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng của Công an Lạng Sơn đã được dư luận nhân dân ghi nhận và an tâm. Hiện nay, Công an Lạng Sơn đang tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi giết người, cướp tài sản theo quy định của pháp luật.