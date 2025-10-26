Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông lớn tuổi đánh tới tấp vào đầu tài xế taxi gây phẫn nộ

Thanh Thanh
TPO - Một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh tới tấp vào đầu tài xế taxi công nghệ ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến người dân phẫn nộ.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin về vụ xô xát giữa một người đàn ông và một tài xế taxi xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu công an phường Nha Trang khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

xoxat-2.jpg
Người đàn ông (áo trắng) ở Khánh Hòa liên tục đánh vào đầu tài xế taxi bị người dân quay lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo sơ mi trắng, xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên tuyến đường ven biển Nha Trang.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc diễn ra vào tối 25/10 tại phường Nha Trang. Trong đoạn video, người đàn ông áo trắng liên tục dùng tay đánh mạnh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường. Vụ việc chỉ chấm dứt khi có người đi đường can thiệp.

xoxat-1.jpg
Chiếc điện thoại của tài xế hư hỏng sau vụ xô xát. Ảnh: Cắt từ clip.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi chính quyền địa phương và lực lượng công an xử lý nghiêm vụ việc, nhằm răn đe hành vi bạo lực và bảo vệ hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Thanh Thanh
