Pháp luật

Google News

Truy bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm tội phạm người Trung Quốc đã bàn bạc, gây án, mục tiêu là nhắm vào lái xe taxi để giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 23h đêm 26/10/2025 trên khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là người lái taxi người địa phương còn nghi phạm là những người nước ngoài.

tp-a2.jpg
Nghi phạm thứ 4 đang lần trốn, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đề nghị nhân dân tăng cường cảnh giác và khi phát hiện nhanh chóng báo cho Công an nơi gần nhất.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn lập tức triển khai lực lượng, phương tiện khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt gọn 3 đối tượng người Trung Quốc ở cách nơi hiện trường gây án chừng vài km. Theo xác minh ban đầu, nhóm tội phạm này đều là người bên kia biên giới, đã nhập cảnh vào Việt Nam sau đó bàn bạc, gây án ở Lạng Sơn. Hiện còn một nghi phạm là nam giới, người Trung Quốc đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội.

Nguyễn Duy Chiến
#Truy bắt tội phạm Trung Quốc #Vụ giết lái xe taxi ở Lạng Sơn #Xâm nhập và gây án tại Việt Nam #Cảnh sát truy bắt tội phạm xuyên biên giới #Nguy cơ tội phạm nước ngoài gây án #Hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia

