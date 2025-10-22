Bắt kẻ đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm hơn 800 triệu tiền, vàng

TPO - Dù từng ra tù vào tội với 7 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc nhưng đối tượng Trần Tuấn Anh vẫn gây ra hàng loạt vụ phá két sắt trộm tiền, vàng với tổng trị giá tài sản hơn 800 triệu đồng.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1998, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Tuấn Anh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có 7 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Cuối năm 2024, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản, Trần Tuấn Anh đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Tuấn Anh

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn Anh thường xuyên lang thang trên địa bàn các phường trung tâm thành phố Vinh (cũ) để tìm sơ hở và ra tay. Tài sản trộm cắp được, đối tượng đem đi bán tại các tiệm vàng hoặc tiệm cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4 đến tháng 10/2025, Trần Tuấn Anh đã thực hiện 5 vụ phá két sắt trộm tiền, vàng tại các phường: Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) với tổng trị giá tài sản hơn 800 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 17/5, Trần Tuấn Anh đột nhập vào nhà của một người dân tại phường Thành Vinh, rồi dùng búa cạy phá két sắt trong phòng ngủ lấy trộm 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Mới nhất, ngày 15/10, đối tượng đột nhập một nhà dân tại phường Trường Vinh phá két sắt, lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Anh.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Trần Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 1 dây chuyền vàng, 1 mô tô; 1 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ phá cửa, phá khóa và một số đồ vật có liên quan.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.