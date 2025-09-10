Tên đạo chích liên tiếp đột nhập nhà dân lấy đồng hồ, tiền, vàng sa lưới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đối tượng Nguyễn Văn Côi đã đột nhập nhà dân, thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản gồm đồng hồ, tiền, vàng với giá trị hơn 800 triệu đồng.

Ngày 10/9, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Côi (SN 1988, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8/9, Công an phường Trường Vinh nhận được đơn trình báo của ông Hồ Văn V. (SN 1964), trú tại khối Tân An, phường Trường Vinh về việc nhà ông bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ tại tầng 2, lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay; 1 nhẫn vàng và 1 lắc tay bằng vàng, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Côi

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Côi (SN 1988, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) - là thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà ông V. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 đồng hồ đeo tay và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng này từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Côi tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an làm rõ, Nguyễn Văn Côi còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Tổng cộng 3 vụ, Côi đã trộm cắp tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng.

Cụ thể, tối 3/7, Côi điều khiển mô tô đi khắp các tuyến đường, phát hiện tầng hai một ngôi nhà tại khu đô thị thuộc (phường Trường Vinh) không khóa cửa, đã trèo tường đột nhập, lấy trộm 19 triệu đồng.

Nguyễn Văn Côi tại cơ quan Công an

Trước đó, tối 24/3, cũng tại khu đô thị trên, Côi trèo tường đột nhập tầng hai một ngôi nhà, lấy trộm 2 nhẫn vàng; 20 tờ tiền mệnh giá 100 USD; 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

