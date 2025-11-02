Những ‘chiến binh’ thầm lặng nơi thủ phủ công nghiệp TPHCM

TPO - Đảm nhiệm vai trò giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp và hỗ trợ công an, lực lượng an ninh cơ sở tại khu công nghiệp ở TPHCM tuần tra liên tục, truy bắt một số đối tượng trộm cắp, ngăn chặn kịp thời các vụ đánh nhau, gây rối trật tự, góp phần giữ yên bình tại địa bàn quản lý.

Thủ phủ công nghiệp TPHCM, nơi phần lớn người lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, làm việc, tình hình an ninh trật tự tại đây cũng trở nên phức tạp hơn. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp (KCN) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua lực lượng an ninh cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp giúp công nhân và doanh nghiệp (DN) yên tâm lao động sản xuất.

Ngăn chặn kịp thời nhiều vụ ẩu đả

Anh Huỳnh Tấn Tài - Đội phó Đội Bảo vệ Xí nghiệp phát triển công nghiệp và đô thị Mỹ Phước, cho biết toàn đội có gần 100 thành viên, chia thành nhiều tổ, tuần tra liên tục cả ngày và đêm, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh cơ sở trong khu công nghiệp đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Tối 29/10, trong lúc tuần tra trên tuyến đường XE1 - DE4 (phường Thới Hòa), Đội Bảo vệ Xí nghiệp phát triển công nghiệp và đô thị Mỹ Phước phát hiện 1 nhóm thanh niên tụ tập, có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Khi thấy lực lượng, nhóm người bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng bảo vệ KCN đã kịp thời khống chế 1 đối tượng. Người này khai tên L.T.L. (SN 2006, quê An Giang), hai nhóm đang chuẩn bị đánh nhau. Tại hiện trường, tổ tuần tra phát hiện một số hung khí gồm 4 con dao, gậy bóng chày, 2 bom xăng tự chế. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ tuần tra khống chế đối tượng mang "bom xăng" chuẩn bị đánh nhau

Hung khí của nhóm đối tượng chuẩn bị đánh nhau

Trước đó, tối 21/10, lực lượng bảo vệ KCN tuần tra hỗ trợ giờ ra ca tại Công ty LongYi đường NA3 đã phát hiện 3 đối tượng, tập trung trước cổng công ty này, có hành vi gây rối nên tiến hành kiểm tra. Nhóm đối tượng khai do có mâu thuẫn trong lúc làm việc tại nhà máy, nên đến giải quyết. Tổ tuần tra đã 3 đối tượng cùng 3 xe mô tô về trụ sở công an để xử lý.

Một vụ việc tương tự khác, xảy ra lúc hơn 18 giờ ngày 6/10, tổ tuần tra hỗ trợ công nhân ra ca tại Công Ty H&L, đường NA4. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện nhóm 5 đối tượng tập trung trước cổng công ty. Khi tổ tuần tra đến, phát hiện 1 cây gậy ba khúc. Các đối tượng khai, đến đón một công nhân để trả thù vì xảy ra mâu thuẫn trong công ty. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để xử lý.

Công nhân cấu kết trộm tài sản công ty

Không chỉ kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau trong khu công nghiệp, lực lượng an ninh cơ sở đã bắt giữ được các đối tượng trộm cắp tài sản trong nhà máy.

Đơn cử như, lúc 23 giờ ngày 7/10, xuất hiện trong Công ty Midea, đường DA1, KCN Thới Hoà xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Tổ tuần tra đã bắt giữ hai đối tượng T.Q.V. (SN 1990, quê Cà Mau), T.N.R. (SN 2010, quê Trà Vinh). Hai đối tượng khai là công nhân trong công ty, đã trộm cắp khoảng 20 bịch ốc, vít đem ra ngoài bán lấy tiền.

Tổ tuần tra đưa đối tượng có hành vi gây rối về trụ sở công an để xử lý

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/5, tổ tuần tra đi trên tuyến đường NA6 - DA3, phát hiện có đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Đối tượng khai tên N.V.Đ. (SN 1993, quê Nghệ An), đã cấu kết với nhân viên trong một công ty sản xuất sữa lấy sản phẩm ra bên ngoài. Tổ tuần tra thu giữ tang vật gồm 55 hộp sữa chua, 19 hộp sữa thường, 5 chai sữa. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để tiếp tục xử lý.