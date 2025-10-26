Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi phạm đâm hai anh em bán bánh dạo thương vong ra đầu thú

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bùi Quang Sơn là nghi phạm tấn công hai em trên cầu Dục Thanh ở tỉnh Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm gây ra vụ án khiến một người chết và một người bị thương trên cầu Dục Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

z7156054601153-d56603759e65c58c3648c456450f6c8d1.jpg
Hung khí mà Sơn sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sơn khai: Tối 25/10, khi đi mua đồ ăn trên đường Trần Phú thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, Sơn dùng xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh thì hai bên tiếp tục cãi vã và xô xát. Trong lúc nóng giận, Sơn đã rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào nhóm đối phương.

Sau khi gây án, Sơn về nhà kể lại sự việc với người thân, gia đình đã đưa Sơn cùng hung khí đến Công an phường Phan Thiết đầu thú.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ án mạng xảy ra tối 25/10 trên cầu Dục Thanh.

z7155961973326-fb4c5c8fb4b9690bcdf6e1ea03bff9be.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện hai nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân M.T. (SN 2009) đã không qua khỏi, còn người anh ruột của T. là C.C. (SN 2003) bị thương ở tay trái đang được điều trị.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #hai anh em #cầu Dục Thanh #hung thủ ra đầu thú #Công an Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục