Nghi phạm đâm hai anh em bán bánh dạo thương vong ra đầu thú

TPO - Bùi Quang Sơn là nghi phạm tấn công hai em trên cầu Dục Thanh ở tỉnh Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm gây ra vụ án khiến một người chết và một người bị thương trên cầu Dục Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hung khí mà Sơn sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sơn khai: Tối 25/10, khi đi mua đồ ăn trên đường Trần Phú thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, Sơn dùng xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh thì hai bên tiếp tục cãi vã và xô xát. Trong lúc nóng giận, Sơn đã rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào nhóm đối phương.

Sau khi gây án, Sơn về nhà kể lại sự việc với người thân, gia đình đã đưa Sơn cùng hung khí đến Công an phường Phan Thiết đầu thú.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ án mạng xảy ra tối 25/10 trên cầu Dục Thanh.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện hai nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân M.T. (SN 2009) đã không qua khỏi, còn người anh ruột của T. là C.C. (SN 2003) bị thương ở tay trái đang được điều trị.