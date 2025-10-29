Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt tiền người gọi điện xúc phạm nhân viên trực tổng đài bệnh viện

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) vừa xử phạt một người đàn ông 2,5 triệu đồng vì gọi điện thoại tới đường dây nóng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chửi bới, xúc phạm nhân viên trực tổng đài.

Theo đó, người bị xử phạt hành chính là ông Đ.T.K (39 tuổi), mức phạt 2,5 triệu đồng, vì có hành vi dùng nhiều số điện thoại gọi điện vào đường dây nóng chửi bới, xúc phạm nhân viên trực điện thoại của bệnh viện.

image.jpg
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thông tin ban đầu, trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trình báo Công an phường Hòa Thành việc có nhiều số điện thoại di động gọi vào số đường dây nóng của bệnh viện, dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm nhân viên trực. Người này tự xưng tên Trung.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Hoà Thành xác định, đối tượng tự xưng tên Trung là ông Đ.T.K (39 tuổi).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông K. khai nhận, do xuất phát từ việc ông này và vợ phát sinh mâu thuẫn. Khi vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị đã báo với bệnh viện chồng có thể đem hung khí theo, nên bệnh viện cử bảo vệ ra ngăn cản.

Công an phường Hòa Thành sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông K. số tiền 2,5 triệu đồng.

Tân Lộc
#Cà Mau #xúc phạm nhân viên y tế #phạt hành chính #đường dây nóng bệnh viện #mâu thuẫn gia đình #bệnh viện đa khoa #điện thoại xúc phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục