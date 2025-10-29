Phạt tiền người gọi điện xúc phạm nhân viên trực tổng đài bệnh viện

TPO - Công an phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) vừa xử phạt một người đàn ông 2,5 triệu đồng vì gọi điện thoại tới đường dây nóng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chửi bới, xúc phạm nhân viên trực tổng đài.

Theo đó, người bị xử phạt hành chính là ông Đ.T.K (39 tuổi), mức phạt 2,5 triệu đồng, vì có hành vi dùng nhiều số điện thoại gọi điện vào đường dây nóng chửi bới, xúc phạm nhân viên trực điện thoại của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thông tin ban đầu, trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trình báo Công an phường Hòa Thành việc có nhiều số điện thoại di động gọi vào số đường dây nóng của bệnh viện, dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm nhân viên trực. Người này tự xưng tên Trung.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Hoà Thành xác định, đối tượng tự xưng tên Trung là ông Đ.T.K (39 tuổi).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông K. khai nhận, do xuất phát từ việc ông này và vợ phát sinh mâu thuẫn. Khi vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị đã báo với bệnh viện chồng có thể đem hung khí theo, nên bệnh viện cử bảo vệ ra ngăn cản.

Công an phường Hòa Thành sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông K. số tiền 2,5 triệu đồng.