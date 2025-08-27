Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đăng tải video xúc phạm chính quyền và lực công an để câu like

H. Bằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok, L. đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok với nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

Ngày 27/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã làm việc với H.C.L. (36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video clip có nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

z6950028543897-2faca78012c79aa9feaa4efcd686e634.jpg
L. tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok “H.P.L.” đăng tải nhiều video, trong đó có một số video mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

Tài khoản TikTok của L. có trên 189.000 lượt theo dõi, các bài viết đều có lượng tương tác cao, gây ảnh hưởng dư luận xấu trên không gian mạng.

Làm việc với Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an xã Long Hưng, L. khai nhận đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok cá nhân mục đích là để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok và khẳng định không có ý xúc phạm chính quyền hay lực lượng công an.

Qua làm việc, L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, do chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi, thiếu kiến thức pháp luật về an ninh mạng.

Sau đó L. tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng trước đó và cam kết không tái phạm.

H. Bằng
#Đồng Tháp #hoạt động tuyên truyền xuyên tạc #xúc phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục