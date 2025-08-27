Đăng tải video xúc phạm chính quyền và lực công an để câu like

TPO - Để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok, L. đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok với nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

Ngày 27/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã làm việc với H.C.L. (36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video clip có nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

L. tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok “H.P.L.” đăng tải nhiều video, trong đó có một số video mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an.

Tài khoản TikTok của L. có trên 189.000 lượt theo dõi, các bài viết đều có lượng tương tác cao, gây ảnh hưởng dư luận xấu trên không gian mạng.

Làm việc với Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an xã Long Hưng, L. khai nhận đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok cá nhân mục đích là để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok và khẳng định không có ý xúc phạm chính quyền hay lực lượng công an.

Qua làm việc, L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, do chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi, thiếu kiến thức pháp luật về an ninh mạng.

Sau đó L. tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng trước đó và cam kết không tái phạm.