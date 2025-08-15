Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông

TPO - Ngay sau khi đăng các bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, chủ tài khoản Facebook đã khóa bảo vệ trang cá nhân, các bài viết, bình luận, hình ảnh nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng.

Ngày 15/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện tài khoản Facebook “L.T.” đăng các bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau khi bình luận, chủ tài khoản Facebook đã khóa bảo vệ trang cá nhân, các bài viết, bình luận, hình ảnh nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là L.N.T (SN 2005, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

L.N.T bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng. Ảnh: CA

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận: Ngày 21/6/2025, lúc sử dụng mạng xã hội Facebook, T. thấy một bài viết đăng kèm hình ảnh chụp lực lượng Cảnh sát giao thông đang xử lý 1 vụ tai nạn nên đã vào bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.T với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

