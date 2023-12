Xử lý đối tượng lên mạng Zalo xúc phạm công an

TPO - Công an thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với một người có hành vi đăng tải trên mạng xã hội Zalo bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, Công an thành phố Ngã Bảy phát hiện tài khoản Zalo “N.T.K.Đ” đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân.

Cơ quan công an xác định được chủ tài khoản Zalo trên là N.Q.E (36 tuổi; thường trú tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy), tiến hành mời làm việc.

Tại cơ quan công an, N.Q.E đã thừa nhận do bức xúc một số vấn đề xã hội và cuộc sống cá nhân nên không làm chủ được bản thân.

N.Q.E đã viết tường trình, khai báo thành khẩn toàn bộ sự việc, có thái độ ăn năn, hối lỗi, cam kết không tái phạm, chủ động xóa bài viết trên và đăng tải thông tin đính chính.

Công an thành phố Ngã Bảy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với N.Q.E. Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, tránh các trường hợp vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết.