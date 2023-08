Xử phạt người phụ nữ xúc phạm công an trên mạng xã hội

TPO - Một phụ nữ tại tỉnh Cao Bằng đã bị xử phạt hành chính do có những bình luận xúc phạm cán bộ Công an trên mạng xã hội Facebook.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 17/7, khi thấy một bài đăng trên mạng xã hội Facebook liên quan đến cán bộ Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, bà N.T.Q trú tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, Cao Bằng đã vào bình luận với nội dung bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cán bộ và lực lượng công an nhân dân.

Sau khi được mời đến cơ quan công an để làm việc, bà Q. đã nhận thức được hành vi của mình là trái quy định pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bình luận trên và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Hòa An, Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng N.T.Q về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ với mức phạt 5 triệu đồng.