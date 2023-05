Xử phạt tài xế taxi xúc phạm cảnh sát trên mạng xã hội

TPO - Ngày 10/5, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.Q.Đ (SN 1989), trú tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan vì có hành vi sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4/5/2023, trên tài khoản facebook “Quốc Đạt” đăng tải hình ảnh một số CSGT kèm nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Văn Quan xác định được tài khoản facebook này là của ông H.Q.Đ.

Tại cơ quan công an, ông Đ khai nhận, vào thời điểm kể trên đã lái xe taxi vào xã An Sơn, huyện Văn Quan để đón một gia đình đi khám chữa bệnh tại thành phố Lạng Sơn. Quá trình di chuyển, đến địa phận thôn Bản Làn, xã Điềm He, huyện Văn Quan; ông Đ bị lực lượng CSGT địa phương đang làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi chạy quá tốc độ quy định. Do không kìm chế được bản thân, ông Đ đã dùng điện thoại cá nhân chụp hình rồi đăng tải bài viết lên trang facebook cá nhân.

Sau khi được giải thích và với các chứng cứ xác đáng, ông Đ thừa nhận do bản thân bức xúc nhất thời nên đã đăng hình ảnh, nội dung sai trái lên facebook cá nhân, vi phạm quy định của pháp luật nên bản thân ông đã xóa bỏ bài viết và viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.