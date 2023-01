Khởi tố ‘ma men’ đu bám, đạp cổng trụ sở công an

TPO - Ngày 15/1, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự, khởi tố bị can Đinh Văn Cúc (SN 1972), trú tại thôn Nà Pàm, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Đinh Văn Cúc bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Lộc Bình lập biên bản và tạm giữ phương tiện do vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, đối tượng này không ký biên bản và bỏ đi uống rượu.

Đến 1 giờ 30 ngày 13/1, sau khi đã uống rượu say, Cúc đi bộ đến trụ sở Công an huyện Lộc Bình để đòi trả xe vi phạm. Thấy vậy, cán bộ trực ban hành giải thích, mời Cúc trở về nhà và sẽ giải quyết sự việc vào giờ hành chính song đối tượng không nghe và có hành vi to tiếng, chửi bới đồng thời đu bám và đạp cổng trụ sở công an huyện Lộc Bình gây huyên náo, mất an ninh trật tự.

Hiện nay, Công an huyện Lộc Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đinh Văn Cúc theo quy định của pháp luật.