Xử lý nhóm ‘tổ lái’ thách thức cảnh sát cơ động

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào các video, hình ảnh trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố Lạng Sơn đã triệu tập 3 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, trêu đùa, thách thức lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ.

Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, ngày 19/5, Đội CSGT Công an thành phố tiến hành triệu tập 3 thanh niên đến trụ sở cơ quan công an làm việc, gồm: Hoàng Văn Huấn (SN 2002, trú tại thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn), Lương Trung Thiên (SN 2003, trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) và Vi Hồng Quân (SN 2004, trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Trước đó, vào các đêm khuya vừa qua, 3 đối tượng kể trên và một số đối tượng khác đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông; thậm chí các đối tượng còn thách thức, trêu đùa lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an địa phương còn tiếp tục rà soát, xác minh các đối tượng khác về hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.