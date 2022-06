Lạng Sơn: Say rượu, dùng dao chém Trưởng công an xã bị thương

TPO - Chiều 11/6, Đại tá Phạm Tuấn Bằng, Trưởng công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Chu Văn Hoài (SN 1981), trú tại thôn Pác Sàng, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lực lượng công an xã Hồng Thái nhận được tin báo về việc đối tượng Chu Văn Hoài say rượu có hành vi sử dụng hung khí đe dọa tính mạng, gây thương tích cho người thân trong gia đình.

Đại úy Ma Văn Đạo, Trưởng công an xã Hồng Thái cùng các đồng chí công an viên đã nhanh chóng đến hiện trường, khống chế đối tượng. Trong quá trình giải quyết sự việc, Trưởng công an xã bị đối tượng Hoài dùng dao chém bị thương ở hai tay.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc công an Lạng Sơn và đoàn công tác của công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Ma Văn Đạo, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật