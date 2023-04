Hai công an xã ở Lạng Sơn bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

TPO - Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ thi công đường liên xã, thấy một người phụ nữ cầm can xăng dọa đốt, hai sỹ quan công an xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn can thiệp, liền bị người này dùng dao nhọn đâm vào người.

Khoảng 9h sáng 18/4, lực lượng công an xã Hải Yến cùng các đơn vị khác trên địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ thi công công trình đường liên xã ĐH 28 (thị trấn Cao Lộc- Ba Sơn), đoạn qua thôn Nà Tèn, xã Hải Yến, thì phát hiện bà Hoàng Thị Nỏi (SN 1968, trú tại xã này) cầm can xăng hăm dọa, cản trở việc thi công. Thấy vậy, thượng úy Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng công an xã Hải Yến và đại úy Vũ Hồng Quân, công an viên xã nhanh chóng áp sát, khống chế bà Nỏi, thì bất ngờ bị người này dùng dao gây thương tích. Cụ thể, Thượng úy Nguyễn Thành Trung bị đâm vào ngực, phải đi bệnh viện khâu 4 mũi; còn Đại úy Vũ Hồng Quân bị thương ở cánh tay phải, khâu 3 mũi. Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức bắt giữ bà Hoàng Thị Nỏi để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 28 Cao Lộc- Ba Sơn có chiều dài 25 km chính thức được triển khai từ cuối năm 2021 và đặt chỉ tiêu hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai khá chậm. Một số hộ dân không đồng ý với giá đền bù và một số chính sách khác nên đã kiến nghị, ngăn cản thi công công trình, dẫn đến xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên. Nguyễn Duy Chiến