Xử lý chủ tài khoản mạng xúc phạm sự hy sinh của công an xã

TPO - Một chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận tiêu cực, phản cảm, xúc phạm sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Văn Kha và gia đình, Công an tỉnh Hậu Giang đã mời chủ tài khoản này làm việc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ xử lý một chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận sai sự thật, phản cảm, xúc phạm sựhy sinh của Thiếu tá Nguyễn Văn Kha - cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) và gia đình.

Trước đó, ngày 18/4, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, trong một bài đăng trên Facebook, một tài khoản vào bình luận bằng lời lẽtiêu cực, phản cảm, xúc phạm sự hy sinh của Thiếu tá Kha và gia đình.

Qua làm việc, chủ tài khoản hối hận vì trong lúc nhậu say đã có bình luận thiếu suy nghĩ, đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Kha. Công an Hậu Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ tài khoản trên theo quy định.

Như tin đã đưa, tối 14/4, Công an xã Vĩnh Tường thực hiện tuần tra, xử lý 2 đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phéptrên kênh qua địa bàn xã. Tuy nhiên, hai 2 đối tượng không chấp hành, còn tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của tổ công tác làm Thiếu tá Nguyễn Văn Kha rơi xuống sông và hi sinh.

Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Văn Kha; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá.