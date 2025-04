Truy thăng cấp bậc hàm cho cán bộ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Ngày 17/4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Văn Kha (Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy), hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, để ghi nhận tinh thần kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, sự hy sinh của Đại uý Nguyễn Văn Kha, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định: Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Văn Kha (SN 1986), cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng trích hỗ trợ 100 triệu đồng với gia đình Thiếu tá Kha.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng đến viếng Thiếu tá Nguyễn Văn Kha. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đồng Văn Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Văn Kha có gần 20 năm công tác trong lực lượng công an. Tháng 7/2019, khi đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Vị Thủy, đồng chí Kha tình nguyện tăng cường về công tác tại Công an xã.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 14/4, sau khi nhận tin báo có đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến kênh xáng Nàng Mau đoạn đi qua địa bàn, Công an xã Vĩnh Tường chia làm hai tổ tuần tra trên sông.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ của Đại úy Nguyễn Văn Kha phát hiện hai đối tượng đang sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành, không ngắt nguồn điện mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của công an, làm Đại úy Kha rơi xuống sông mất tích. Thi thể Đại úy Kha được tìm thấy sau 1 giờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã quyết định tạm giữ hình sự Lâm Quốc Khánh (SN 1995) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Khánh là người điều khiển ghe cào điện chở Trần Thanh Ái (SN 2003, cùng trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) sang địa bàn tỉnh Hậu Giang để đánh bắt thủy sản trái phép.