Hàng nghìn thanh niên miền Tây thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

TPO - Trong không khí ngày hội tòng quân, ngày 13/2, Công an các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ giao - nhận và phong cấp bậc hàm đối với thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025.

Tại Trà Vinh, lễ tiếp nhận và bàn giao tân binh đi nghĩa vụ Công an nhân dân có sự tham dự và nhận quân của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Thực hiện quy định về thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, qua hơn 5 tháng thông báo tuyển chọn, Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận 326 công dân đăng ký (có 1 nữ), tất cả đều đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ giáo dục phổ thông và sức khỏe theo quy định. Trong đó, có 28 trường hợp có trình độ đại học, 58 trường hợp là đảng viên.

Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức bàn giao 84 tân binh cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 42 công dân cho Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đưa 200 công dân huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (tỉnh An Giang).

Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh này cho biết, năm nay Công an tỉnh được giao và tuyển chọn 346 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, Công an tỉnh tiếp nhận 250 tân binh, một số cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an tiếp nhận 96 tân binh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long gửi lời chúc mừng đến các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 tại Công an tỉnh. Đại tá Tính đề nghị các chiến sĩ trong thời gian huấn luyện cần tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt khóa huấn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nỗ lực phấn đấu để được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.

Sau buổi lễ, 250 chiến sỹ nghĩa vụ tại Công an tỉnh Vĩnh Long được cử đi huấn luyện tập trung trong thời gian 3 tháng tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bạc Liêu).

Tại Sóc Trăng, Công an tỉnh cho biết, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn 345/345 công dân đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn theo quy định của Bộ Công an. Trong đó, tuyển cho Công an tỉnh 275 công dân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 52 công dân và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 18 công dân. Trong đợt này, có 79 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; đồng bào dân tộc thiểu số 80 công dân, có 50 công dân là đảng viên.

Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng mong muốn, các tân binh phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu; trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh đã tổ chức tuyển chọn và bàn giao 334 công dân, trong đó có 210 công dân tuyển chọn cho Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp động viên, khích lệ tinh thần và mong rằng các chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 chấp hành nghiêm chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, quy định của ngành; cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an.