Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về công tác tuyển chọn người thực hiện nghĩa vụ CAND

TPO - Chiều 10/2, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2025.

Đại tá đánh giá công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 có những điểm nổi bật, thuận lợi? Ông có thể thông tin cụ thể về số lượng và chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2025?

Đại tá Nguyễn Quốc Toản: Đã thành thông lệ, vào dịp đầu xuân hàng năm luôn là mùa “tuyển quân”, trong đó có tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND. Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025.

Đến nay có thể khái quát các điểm nổi bật tạo thuận lợi, đó là: Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chế độ chính sách động viên, khích lệ, thu hút công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này, nổi bật là Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND; Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2025 ngay trong quý III của năm 2024. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thực hiện các bước tiếp theo, tạo thuận lợi để chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tuyển quân năm nay.

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở và ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm hộ, nắm người, chủ động phân bổ chỉ tiêu, tổ chức tuyển quân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND được thực hiện sớm, bài bản, chu đáo, giúp công dân nắm vững, nắm sớm thông tin, luôn tin tưởng và phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ...Đến nay, nguồn tuyển đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao; lực lượng Công an đảm bảo cả 02 chỉ tiêu tuyển quân đối với nam và nữ theo chỉ đạo của Chính phủ; chất lượng công dân được tuyển chọn nhìn chung cao hơn những năm trước.

Nhiều năm trở lại đây, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng cả về số lượng, chất lượng. Nhiều người trong số đó đã tốt nghiệp đại học, là đảng viên, tình nguyện viết đơn xin được thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đại tá đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Đại tá Nguyễn Quốc Toản: Năm 2025, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng cao hơn so với các năm trước, trong đó công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu, cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4%. Đây là số liệu rất đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên; điều này cũng khẳng định chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp nguyện vọng của Nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Hơn nữa còn cho thấy thế hệ thanh niên hiện nay nhận thức đầy đủ hơn, thể hiện trách nhiệm ngày càng cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công dân thực hiện nghĩa vụ CAND sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng CAND, thưa đại tá?

Đại tá Nguyễn Quốc Toản: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được tham gia các chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an, bao gồm: Trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND. Trang bị, vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực nhiệm vụ, công tác được giao. Rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật. Tham gia học tập, sinh hoạt ngoại khóa như: Giáo dục truyền thống, thực hành các tình huống báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về Công an các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT theo quy định.

Bộ Công an sẽ có những hỗ trợ thiết thực như thế nào để dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ thưa ông?

Cùng với công tác huấn luyện, từ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành, triển khai Đề án về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". Trong đó: Các cơ sở đào tạo nghề trong CAND tạo điều kiện bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí đào tạo cho hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND sau khi xuất ngũ, đảm bảo chi phí đào tạo trong CAND thấp hơn các cơ sở đào tạo nghề ngoài xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng cơ chế phối hợp, tạo "đầu ra" đảm bảo gắn kết giữa đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm, tạo cơ hội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ, như: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp khi chuẩn bị xuất ngũ; hỗ trợ, giới thiệu việc làm sau khi học nghề và khi trở về địa phương; vận động số công dân đã hoàn thành nghĩa vụ CAND tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định...

Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển quân năm 2025, trực tiếp có mặt để động viên các tân binh trong ngày nhập ngũ. Qua đây, Đại tá có thêm những chia sẻ như thế nào về môi trường quân ngũ, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương của lực lượng CAND, mang đến sự trưởng thành và những trải nghiệm ý nghĩa đối với mỗi tân binh?

Đại tá Nguyễn Quốc Toản: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm sâu sắc, hằng năm đều phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp tham dự, động viên, chỉ đạo Lễ giao nhận quân tại các địa phương. Điều đó cho thấy, “Tuyển quân” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an; tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, môi trường công tác, chiến đấu, kỷ cương, kỷ luật của lực lượng CAND sẽ giúp các đồng chí tân binh thêm ý chí hơn, nghị lực hơn trong cuộc sống, hiểu biết hơn về pháp luật, thêm kính trọng, gắn bó với Nhân dân, có sức khỏe tốt hơn và bồi đắp thêm tình yêu với Tổ quốc, Đảng và lực lượng CAND. Chúc các đồng chí luôn học tập, rèn luyện tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND.