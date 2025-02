Chủ tịch Hà Nội cùng thứ trưởng Bộ Công an dự ngày hội tòng quân

TPO - Sáng 13/2, quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 với sự tham dự của Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo, nhân dân quận Đống Đa.

Từ 7 giờ sáng, khu vực sân vận động Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đã rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Hàng nghìn người đã có mặt để động viên các tân binh trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào khi được đóng góp sức mình, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Đống Đa cùng gióng trống, đốt đuốc truyền thống, đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội lớn của quân dân quận Đống Đa.

Năm nay, quận đã tuyển chọn được 105 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tỉ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng đạt 46,4% (tăng 9,1% so với năm 2024), trong đó có hơn 70% tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đặc biệt, có 8 công dân ưu tú đã được kết nạp vào Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, khẳng định sự tin tưởng vào các tân binh, mong muốn các chiến sĩ sẽ tiếp nối truyền thống chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, cũng như tinh thần học tập và rèn luyện của dân tộc. Chủ tịch UBND quận cũng gửi gắm các tân binh đến các đơn vị quân đội, công an, mong các đơn vị sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ.

Trước khi lên đường, các tân binh đều cam kết gắng sức học tập, noi gương các thế hệ đi trước, trung thành tuyệt đối với Đảng và Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ cũng hứa sẽ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, đồng thời nghiêm túc chấp hành kỷ luật của quân đội và công an.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tặng hoa và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ông nhấn mạnh rằng, các tân binh cần giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Thủ đô và quận Đống Đa, với tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, cụ Nguyễn Thị Minh Thuận (SN 1936, phường Láng Hạ) đã gửi lời dặn dò cháu nội là tân binh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 2002), khuyên cháu nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành chiến sĩ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các ban ngành, đoàn thể quận Đống Đa tiếp tục chăm lo cho các gia đình tân binh, động viên và hỗ trợ kịp thời, giúp các chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ. Với những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng quận Đống Đa trở thành khu vực văn minh, hiện đại.

Năm 2025, TP Hà Nội đã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 4.417 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, với 3.700 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 717 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Số công dân tình nguyện nhập ngũ trên toàn thành phố đã tăng 11% so với năm 2024.