Thanh niên quê Bác sẵn sàng lên đường nhập ngũ

TPO - Với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ, các thanh niên ưu tú trên quê hương Bác Hồ đã chuẩn bị tâm thế và đầy đủ hành trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ, cống hiến cho Tổ quốc, tiếp nối truyền thống hào hùng quê hương.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Trung Sơn (SN 2002, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) rộn ràng hơn. Người thân, bạn bè, hàng xóm và cả các đoàn thể địa phương lần lượt đến thăm hỏi, động viên chàng trai trẻ. Mặc dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng Sơn quyết định tạm gác lại công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất vui và hào hứng. Tôi xác định phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ kính yêu”, Sơn tâm sự.

Sẵn sàng tâm thế lên đường, thanh niên Đậu Khánh Nhiên (SN 2006, trú xã Xuân Hồng, huyện Nam Đàn) chia sẻ: “Em cảm thấy tự hào vì được góp sức vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Em đặt ra mục tiêu sẽ rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhiên là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, một mình mẹ tảo tần nuôi em khôn lớn. Với Nhiên, đi bộ đội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là ước mơ và mong muốn của mẹ. Em muốn làm điều gì đó để mẹ tự hào.

Quyết tâm của Nguyễn Trung Sơn và Đậu Khánh Nhiên cũng là quyết tâm của các thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2025. Mỗi thanh niên mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều háo hức, chờ đợi đến ngày bước qua cầu vinh quang tại buổi lễ giao nhận quân, để trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Võ Văn Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn cho biết, năm 2025, huyện Nam Đàn có 183 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 166 thanh niên tham gia quân đội và 17 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chất lượng công dân lên đường nhập ngũ năm nay cao hơn so với các năm trước. Các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự loại 1 và loại 2 chiếm tỉ lệ 85,7% (tăng 15% so với năm ngoái). Đặc biệt, tỉ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt trên 50%.

“Những thanh niên đạt yêu cầu đều là những gương mặt ưu tú, đủ sức khỏe, trình độ và phẩm chất đạo đức. Để hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện điều động các y, bác sĩ từ nhiều xã khám tuyển chéo nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự bằng cách lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động khác như xây dựng nông thôn mới, giáo dục pháp luật…”, Thượng tá Võ Văn Long cho hay.

Năm 2025, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tỉnh Nghệ An tuyển chọn nhập ngũ vào Quân đội hơn 3.200 công dân. Số tân binh này sẽ được giao cho 13 đơn vị. Trong đó có 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Quân khu 4. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương trên địa bàn đã hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân; xét duyệt hồ sơ và chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ.

Đến nay, Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào quân đội 3.416 công dân (chính thức 3.254 công dân, dự phòng 162 công dân). Trong số này, có 4 nữ công dân; 49 đảng viên; 945 công dân đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (đạt tỉ lệ 30%); 1.105 công dân đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 210 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo.

Hiện, các cấp ngành địa phương đã và đang tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các công dân lên đường nhập ngũ. Ngày 14/2, toàn tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân.

Tạm gác việc học, nam sinh viết đơn xin nhập ngũ



Đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Đồ Hàng Tú đã tạm gác việc học để viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ năm 2025.

Buổi sáng lên đường hội quân (11/2), Tú không giấu được cảm xúc hồi hộp khi chuẩn bị khoác lên mình bộ quân phục người lính. Từ một chàng trai trẻ vẫn còn nhiều mộng mơ trên bục giảng học đường, giờ đây Tú sẵn sàng bước qua ngã rẽ mới trong cuộc đời. Với niềm tin sự kỷ luật, trách nhiệm cao trong môi trường quân đội, chàng trai thêm phần quyết tâm để bản thân được mài dũa.

Tú kể, ngay khi nhận được thông tin về đợt nhập ngũ năm nay, anh đã đặt quyết tâm lên đường. Nói là làm, anh chủ động lên phường viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Sau 2-3 đợt sơ tuyển, khám sức khỏe và nhiều ngày chờ đợi kết quả, anh nhận được thông báo trúng tuyển. Chính tình yêu thương của gia đình là động lực, hậu phương vững chắc để anh thêm phần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp tới.

“Ngay từ những ngày đầu, gia đình đã luôn ủng hộ và động viên tôi tham gia đợt nhập ngũ năm nay. Tôi mong muốn môi trường kỷ luật trong quân đội sẽ giúp rèn luyện bản thân thêm cứng cáp, chững chạc và có trách nhiệm với cuộc sống. Nếu có cơ hội, tôi vẫn mong muốn trở thành một người lính Bộ đội Cụ Hồ trong tương lai”, Tú bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - mẹ của Tú nói: “Khi nghe tin con muốn nhập ngũ, cả gia đình đều ủng hộ. Tôi thấy môi trường quân đội rất nề nếp, kỷ luật, tràn đầy tình yêu thương, giúp đỡ giữa đồng đội với nhau. Chắc vì thế mà con trai dần yêu thích. Chỉ sợ con chưa quen với môi trường kỷ luật, còn tôi thì hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con vào môi trường quân đội”.

Cùng tâm trạng, A Minh Tuấn (SN 2005, trú tại thôn Plei Tơ Nghia, TP.Kon Tum) cũng không giấu được sự lo lắng khi chuẩn bị lên chuyến xe nhập ngũ. “Tôi rất hồi hộp khi chuẩn bị bước chân vào một môi trường mới. Tôi mong rằng sau 2 năm rèn luyện sẽ trở nên cứng cáp, trưởng thành và trở thành một công dân có ích”, Tuấn chia sẻ.

Theo ông Ngô Đình Bảo - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Quang Trung (TP.Kon Tum), đợt nhập ngũ năm 2025, phường tiếp nhận 20 trường hợp nhập ngũ, trong đó có 5 công dân viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ. Mọi người đều chấp hành đúng quy định nhập ngũ và trong trạng thái tinh thần sẵn sàng, phấn khởi.

Tổng chỉ tiêu giao quân năm 2025 của tỉnh Kon Tum 800 công dân. Trong đó, thành phố Kon Tum 170 công dân, huyện Đăk Hà 106 , huyện Ngọc Hồi 98, huyện Đăk Glei 92, huyện Sa Thầy 62, huyện Kon Rẫy 62, huyện Tu Mơ Rông 57, huyện Đăk Tô 75, Kon Plông 57 , Ia H’Drai 8.