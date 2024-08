Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông qua các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với 7 cán bộ. Cụ thể:

Bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ với Thượng tá Nguyễn Thị Nghiêm (SN 1969) - Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Bùi Văn Út (SN 1966) - Phó trưởng Phòng An ninh đối nội và Thượng tá Phạm Hữu Duyên (SN 1967) - Phó trưởng Phòng Hậu cần.

Bổ nhiệm lại có thời hạn với Thượng tá Lưu Chí Thông - Trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Đinh Khắc Vũ - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế và Thượng tá Đặng Văn Sang - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu với Thượng tá Hồ Văn Chà Là (SN 1966) - Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mong rằng, các cán bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng, sở trường, năng lực chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể ban lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.