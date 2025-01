Mua trang phục công an, bảng tên, quân hàm để ra oai

TPO - Đối tượng Trương Đức Thắng (ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) lên mạng xã hội Facebook đặt mua trang phục công an nhân dân, bảng tên và quân hàm với mục đích sử dụng để thể hiện với bạn bè.

Ngày 25/1, Công an thị trấn Võ Xu (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa phát hiện, lập biên bản 1 trường hợp sử dụng trái phép trang phục, số hiệu công an nhân dân.

Trước đó, vào ngày 23/1, qua công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an thị trấn Võ Xu phát hiện 1 trường hợp mặc trang phục Công an nhân dân mang cấp hàm thượng sỹ, số hiệu 380-213 tên Trương Đức Thắng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an nhân dân nên Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an thị trấn Võ Xu để xác minh, làm việc.

Qua xác minh, đối tượng khai nhận tên Trương Đức Thắng (22 tuổi, trú tại tổ 4, thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh). Trang phục công an nhân dân, bảng tên và quân hàm được đối tượng Thắng đặt mua trên mạng xã hội Facebook với mục đích sử dụng để thể hiện với bạn bè.

Công an thị trấn Võ Xu đã tiến hành lập biên bản đối tượng Trương Đức Thắng về hành vi “Sử dụng trái phép trang phục, số hiệu công an nhân dân”.

Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Võ Xu tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.