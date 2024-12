Khởi tố 4 đối tượng đóng giả công an, còng tay bắt giữ người để cướp tài sản

TPO - Ngày 13/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ giả danh Công an thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.