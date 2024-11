Giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa hơn 4,5 tỷ đồng của dì ruột

TPO - Ngày 4/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ Lê Quốc Thiện (SN 2002, cư ngụ ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về việc giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.