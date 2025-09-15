Xác minh TikToker đăng clip miệt thị vùng miền, xúc phạm phụ nữ Huế, Quảng Trị

TPO - Một TikToker đăng tải clip với phát ngôn miệt thị, xúc phạm phụ nữ Huế và Quảng Trị ngay trên cầu Trường Tiền (TP Huế) khiến dư luận bức xúc. Cơ quan chức năng hiện đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 15/9, ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị phối hợp xác minh, làm rõ để có cơ sở xử lý một nam TikToker đăng tải clip chứa nội dung phản cảm, lời lẽ tục tĩu, xúc phạm phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Nam TikToker﻿ được cho là ngụ tại TPHCM đăng tải clip chứa nội dung phản cảm, lời lẽ tục tĩu, xúc phạm phụ nữ Huế và Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của nam TikToker có tên là T.T.Đ. (ngụ TPHCM, có hơn 80.000 lượt theo dõi) quay cảnh đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP Huế). Trong video, người này vừa đi vừa phát ngôn mang tính miệt thị, khuyên mọi người “không nên lấy vợ người Huế và Quảng Trị” vì “dữ dằn, không hiền hậu”.

Không dừng lại ở đó, người này còn dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa, ngôn từ tục tĩu, phản cảm, mang tính phân biệt vùng miền, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến đã đồng loạt lên án hành vi phân biệt vùng miền, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ của TikToker T.T.Đ, đồng thời cho rằng đây là chiêu trò câu view, câu like… cần phải được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

Theo ông Nguyễn Huy Hiển, qua xác minh bước đầu, TikToker này hiện sinh sống tại TPHCM. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp kiểm tra, làm rõ để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.