Khởi tố nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Một nhóm đối tượng rủ nhau tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu... ở Hà Nội, vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

anh-chup-man-hinh-2025-10-25-luc-145615.png
Hình ảnh nhóm đối tượng bốc đầu xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 10 đối tượng để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 2009), Hoàng Hải Anh(SN 2009), Hoàng Việt Anh (SN 2009), Hoàng Văn Quyến (SN 2007), Đỗ Xuân Mậu (SN 2008, cùng trú tại thôn Cù Sơn, xã An Khánh, TP Hà Nội), Phạm Xuân Tiến (SN 2007, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), Lê Hà Tùng (SN 2007, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Thế Quang (SN 2006, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội), Vũ Anh Phương (SN 2007), Nguyễn Văn Lâm (SN 2008, cùng trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Đây đều là học sinh, sinh viên trường THPT, cao đẳng trên địa bàn thành phố, trong đó đối tượng ít tuổi nhất tròn 16 tuổi.

anh-chup-man-hinh-2025-10-25-luc-145953.png
Nhóm đối tượng liên quan vụ việc.

Các đối tượng khai nhận khoảng 14h10 ngày 14/10, Tiến, Quang và Tùng ngồi chơi điện tử tại một quán game trên đường Ỷ La, phường Dương Nội, sau đó rủ nhau đi lượn vào buổi tối. Nhóm này rủ thêm Tuấn, Phương, Lâm, Việt Anh, Quyến, Mậu, Hải Anh đi cùng.

Khoảng 21h cùng ngày, nhóm này tập trung tại khu vực cổng trường THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội. Sau đó, cả nhóm bàn bạc ra khu phố Lê Giản - Bạch Thành Phong để "diễu hành", dàn hàng ngang và bốc đầu xe máy.

Khi đến phố Lê Giản, các đối tượng đi tốc độ cao, dàn hàng ngang và bốc đầu xe máy từ đường Lê Giản đến phố Bạch Thành Phong và quay đầu theo hướng ngược lại với cung đường khoảng 1 km, trong thời gian từ 21h15 đến 22h cùng ngày.

Phát hiện sự việc, người dân đã quay lại video và phản ánh tới cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đại Mỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, Phòng 6 - Cục CSGT, các Đội CSGT đường bộ số 6, 7 - Phòng CSGT CATP Hà Nội xác minh làm rõ.

Thanh Hà
