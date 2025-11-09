Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thực hư clip 6 triệu view ‘tôn bay cắt đứt cây dừa’

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một tài khoản mạng xã hội đăng video cho rằng trong bão số 13 ở Đắk Lắk đã xảy ra vụ tôn bay cắt đứt ngang cây dừa. Clip thu hút gần 6 triệu view và đang gây tranh cãi.

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh (Đắk Lắk) cho biết địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả bão. Về thông tin cơn bão số 13 khiến tôn bay làm đứt lìa cây dừa, vị này nói sẽ xác minh thêm thông tin.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội đăng đoạn clip 27 giây ghi cảnh gốc dừa bị cắt ngang với vết cắt dạng gợn sóng, giống hình tấm tôn. Video nhanh chóng thu hút gần 6 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và gây tranh cãi dữ dội.

z7204888733750-3a372730efad78aaadd3a9dc1119ca81.jpg
z7204888733780-7a392b6acc64e754d5e36b627bae02fa.jpg
﻿tien-phong-1-360.jpg
z7204888777550-0eb66bca246a4c7b0144a1537e514c16.jpg
Hình ảnh cây dừa được cho là bị tôn bay cắt lìa. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều ý kiến cho rằng gió mạnh có thể khiến tôn vướng vào và cắt đứt thân dừa. Ngược lại, không ít người phản bác nhận định này là vô lý. Một số ý kiến phân tích: Tấm tôn đơn lẻ khó cắt dừa, nhưng nếu cả mái tôn bị gió cuốn thì có khả năng gây đứt.

Một số người nhận xét vết cắt giống sóng tôn nhưng video chưa đủ rõ ràng. Trưa 9/11, chủ tài khoản tiếp tục đăng thêm clip quay kỹ phần gốc và ngọn dừa, khẳng định mục đích chỉ là cảnh báo sức gió khủng khiếp của bão, không muốn tranh cãi.

Người này cho biết sự việc xảy ra tại xã Xuân Cảnh, gần Trường THPT Phan Chu Trinh ở Đắk Lắk.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bão số 13 #thiệt hại #mạng xã hội

