Ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

TPO - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê quán xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật; Cao đẳng, chuyên ngành Kiểm sát; Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.