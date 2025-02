Bắt nhóm ‘quái xế’ gây rối đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

TPO - Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí đi trên các tuyến đường của Đà Nẵng.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 29/1 (Mùng 1 Tết), Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nhận được thông báo về việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường. Sau khi nhận được chỉ đạo từ Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Hải Châu đã tiến hành điều tra và truy bắt nhóm đối tượng.

Qua điều tra, Công an quận Hải Châu xác định 12 đối tượng tham gia, gồm nhiều thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường của thành phố như Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, và Nguyễn Tri Phương. Nhóm này đã sử dụng xe máy phân khối lớn, tháo hoặc che biển số, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cầm theo hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay, gây náo loạn trên đường phố.

Cụ thể, vào khoảng 0h30 ngày 29/1, nhóm thanh thiếu niên này đã di chuyển thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo hung khí để phòng thân nếu xảy ra mâu thuẫn với các nhóm khác.

Trong suốt hành trình, nhóm này còn tách thành hai nhóm và xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên khác điều khiển xe máy, rượt đuổi qua một số tuyến đường. Một số người trong nhóm sử dụng hung khí đuổi theo đánh 2 nam thanh niên, một số người khác dùng hung khí chém vào xe Honda AirBlade màu xám bỏ lại và sau đó cả nhóm rời đi.

Công an đã thu giữ các tang vật gồm dao tự chế, ống kim loại và xe máy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây rối và tham gia vào các cuộc ẩu đả.

Sau khi làm rõ, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đồng thời bắt tạm giam đối với Lê Trần Khánh Minh và Trần Siêu Anh Hiếu, Võ Hoàng Lâm, Tống Ngọc Tài, Phạm Trường Tiến, Huỳnh Đình Hưng; Trần Gia Toàn và Võ Hoàng Lâm. Ra quyết định cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Nguyễn Tuấn Hưng, một số đối tượng khác chưa đủ 15 tuổi được gia đình bảo lãnh để tiếp tục phục vụ điều tra.