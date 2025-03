Công an Thanh Hóa thông tin vụ án thẩm mỹ viện 'Lừa dối khách hàng'

TPO - Mặc dù không có chuyên môn về thẩm mỹ nhưng nhân viên vẫn mặc quần áo bác sĩ tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ không được phép.

Liên quan đến vụ án "Lừa dối khách hàng", ngày 10/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, 7 đối tượng bị khởi tố bị can xảy ra tại thẩm mỹ viện Gangwhoo ở địa chỉ tại 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, gồm: Đào Thị Thùy Dương (SN 1997) ở phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi cùng chồng là Trần Tuấn Phương (SN 1990) ở huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội (là chủ Thẩm mĩ viện Gangwhoo) ; Vũ Cẩm Vân (SN 1996) ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (trực tiếp quản lý cơ sở); Lê Văn Đức (SN 1996) ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (lấy tên giả là Tuấn Anh); Lê Cao Cường (SN 1997); Trương Triệu Đức (SN 1997) và Dương Đức Mạnh (SN 1995) đều ở tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả điều tra xác định, thẩm mỹ viện Gangwho đăng ký kinh doanh hoạt động từ ngày 24/10/2023 do Đào Thị Thùy Dương cùng chồng là Trần Tuấn Phương đứng ra làm chủ góp 70% cổ phần. Sau đó giao cho Vũ Cẩm Vân trực tiếp quản lý cơ sở, nhân sự cũng như điều hành hoạt động của cơ sở (Vân đóng góp 7% cổ phần) và Lê Văn Đức (là quản lý cơ sở sau Vân) là người không có chuyên môn về thẩm mỹ nhưng mặc quần áo bác sĩ đứng ra tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ không được phép.

Ngoài ra, vợ chồng Dương và Phương còn chỉ đạo Lê Cao Cường, Trương Triệu Đức, Dương Đức Mạnh thông qua mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng với các dịch vụ làm đẹp. Sau khi được khách hàng tin tưởng đăng ký sử dụng dịch vụ và chuyển đủ tiền thì được nhân viên của thẩm mĩ viện tiến hành các bước như: Làm sạch, massage, ủ tê, lấy máu để tách huyết tương, tách tế bào gốc để tiêm vào các bộ phận trên cơ sở nhằm tăng hiệu quả điều trị nhưng thực tế là giả vờ cắm kim nhưng không lấy máu hoặc lấy máu không sử dụng như cam kết với khách hàng mà vứt bỏ vào thùng rác.

Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện các dịch vụ không có giấy phép như: Trị sẹo, giảm cân, làm đầy hốc mắt, tăng kích thước dương vật bằng việc tiêm nước muối, tiêm chất làm đẹp da (Mayso) vào vùng điều trị hoặc chiếu tia sóng các máy bằng máy chạy laser CO2... Đây là những dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn phải được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động (Quy định tại điểm 2, điều 37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ).

Do thẩm mỹ viện Gangwhoo không có giấy phép hoạt động, bác sĩ không có chứng chỉ giấy phép hành nghề, không được đào tạo để thực hiện các máy móc thiết bị trên nên một số khách hàng sau khi làm các dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ này đã xảy ra tác dụng phụ bị méo miệng, sái quai hàm. Khi khách hàng đòi quyền lợi thì không được thẩm mỹ viện Gangwhoo giải quyết như cam kết, do đó nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.