'Nữ quái' thực hiện 14 vụ lừa đảo để lấy tiền của nhiều người dân cần thuê nhà ở xã hội

TPO - Đối tượng Huyền “nổ” có mối quan hệ có thể “chạy thủ tục” thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng, để thực hiện 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều bị hại

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú phòng 501, Nhà 2 chung cư Phước Lý, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2022, Huyền nắm được thông tin một số người dân có nhu cầu thuê căn chung cư thuộc diện chính sách xã hội nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyền “nổ” mình quen biết với cán bộ Nhà nước, có khả năng “chạy thủ tục” để được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn.

Huyền đưa ra mức giá xin thuê căn hộ chung cư nhà ở xã hội là 40 triệu đồng/căn, thời hạn giải quyết là 6 tháng. Đồng thời, hướng dẫn người có nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục đăng ký thuê chung cư nhà ở xã hội.

Tin lời Huyền, một số người đã đưa tiền nhờ đối tượng giúp đỡ, thậm chí có người còn giới thiệu, nhận tiền của bạn bè, người thân rồi chuyển cho Huyền.

Trong vòng 2 năm, Phạm Ngọc Diệu Huyền đã thực hiện 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 507 triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra thông báo cho ai là nạn nhân của Phạm Ngọc Diệu Huyền xin liên hệ Công an quận Hải Châu (địa chỉ số 16 Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng) để được giải quyết.