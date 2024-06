Công an Đà Nẵng bắt đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn

TPO - Ngày 7/6, lãnh đạo UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã chúc mừng và "thưởng nóng" cho Công an quận Hải Châu về thành tích nhanh chóng phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn nhất trên địa bàn quận những năm gần đây.

Trước đó, vào khoảng 7h20 ngày 6/6, sau thời gian điều tra, theo dõi, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP. Đà Nẵng) đã triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Kim Hoàn (52 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Tang vật thu giữ gồm 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc, 5 mảnh vỡ thuốc lắc và một số tang tài vật khác có liên quan.

Đây được xem là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn quận trong vài năm trở lại đây.

Đấu tranh bước đầu, Hoàn khai nhận số ma túy trên được 1 đối tượng người Lào thuê vận chuyển vào Đà Nẵng và được trả tiền công là 20 triệu đồng.

Được biết, Trần Kim Hoàn là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Đánh bạc” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.