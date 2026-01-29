Trắng đêm theo chân công an tuần tra canh giấc ngủ cho dân

TPO - Giữa đêm mưa rét giáp Tết, bước chân của đội tuần tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đều đặn trên những con phố vắng, lặng lẽ canh giấc ngủ cho người dân.

Trắng đêm mưa rét, công an Bắc Ninh canh giấc ngủ cho dân. Video: Nguyễn Thắng

Trong cái rét cắt da cắt thịt của những ngày mưa phùn cuối năm, phóng viên Tiền Phong theo chân một tổ tuần tra đêm của Công an tỉnh Bắc Ninh. Kim đồng hồ nhích dần về nửa đêm, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trên các tuyến đường thuộc phường Bắc Giang, phường Đa Mai, người đi thưa thớt, ánh đèn đường loang loáng trên mặt nhựa ướt lạnh.

Giữa không gian vắng lặng ấy, tiếng bộ đàm, ánh đèn xe tuần tra và những bước chân đều đặn của các chiến sĩ công an vẫn miệt mài không nghỉ.

Khi người dân ngủ yên, công an bắt đầu ca trực

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn công an cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đội tuần tra ban đêm cấp tỉnh.

Theo kế hoạch số 41 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh thành lập 10 tổ tuần tra ban đêm, hoạt động từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Mỗi tổ gồm nhiều lực lượng phối hợp: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát ma túy, lực lượng hành chính và công an địa phương; do một chỉ huy đội làm tổ trưởng, một lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách.

Đội tuần tra ban đêm của Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Tuần tra ban đêm là nhiệm vụ rất đặc thù. Khi người dân đã yên giấc thì chúng tôi mới bắt đầu công việc”, Trung tá Phạm Chí Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, thành viên tổ tuần tra chia sẻ.

Đã có nhiều năm công tác trong lực lượng, Trung tá Hùng hiểu rõ những khó khăn, áp lực của công việc. “Trời mưa rét, đêm khuya, nhiều tình huống phức tạp, thậm chí nguy hiểm, nhưng anh em chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ. Chúng tôi mong muốn là giữ cho người dân được ngủ yên, cuộc sống được bình an”, anh Hùng nói.

Trung tá Phạm Chí Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc duy trì tuần tra ban đêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ tỉnh Bắc Ninh cũ và tỉnh Bắc Giang. Đây là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, tập trung lượng lớn lao động ngoại tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội và tội phạm.

“Tuần tra đêm giúp lực lượng công an chủ động nắm chắc địa bàn, phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng thời tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp, gây rối trật tự, tụ tập đua xe, mang theo hung khí”, Thượng tá Dũng nhấn mạnh.

Đội tuần tra ban đêm kiểm tra hành chính.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai quyết liệt các biện pháp tuần tra, kiểm soát hành chính vào ban đêm; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm, giải tán các nhóm đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự, không để hình thành “điểm nóng”.

Một trong những vụ việc điển hình cho thấy sự nguy hiểm của công tác tuần tra ban đêm xảy ra vào tối 19/10/2025. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an phường Kinh Bắc và phường Võ Cường phát hiện khoảng 40 đối tượng mang theo hung khí như dao, kiếm, vỏ chai bia, bình xịt hơi cay, điều khiển gần 20 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tham gia tuần tra ban đêm.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát, các đối tượng tăng ga bỏ chạy, thậm chí quay lại cầm hung khí tấn công, uy hiếp nhằm gây áp lực, buộc tổ công tác phải dừng lại. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, lực lượng công an đã khống chế, xử lý các đối tượng vi phạm.

“Những tình huống như vậy không hiếm trong quá trình tuần tra ban đêm. Nguy hiểm luôn rình rập, nhưng anh em xác định rõ trách nhiệm, không chùn bước”, Thượng tá Tạ Ngọc Dũng chia sẻ.

Chỗ dựa của người dân

Không chỉ đấu tranh với tội phạm, lực lượng tuần tra ban đêm Công an tỉnh Bắc Ninh còn là điểm tựa tin cậy của người dân trong những tình huống bất ngờ giữa đêm khuya: tai nạn giao thông, người gặp nạn, xe hỏng, lạc đường, cần giúp đỡ khẩn cấp.

Người dân yên giấc ngủ, đội tuần tra ban đêm Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Văn Cường, Tổ trưởng Tổ tuần tra số 1, vẫn nhớ như in một kỷ niệm xúc động trong đợt mưa lũ đầu tháng 10/2025. Khoảng 1 giờ sáng, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện một phụ nữ hơn 60 tuổi đứng co ro bên đường thuộc địa bàn phường Bắc Giang. Trời mưa to, nước lũ dâng cao, giao thông nhiều đoạn bị chia cắt, chiếc xe máy của bà bị hỏng.

Qua hỏi thăm, người phụ nữ cho biết bà từ xã Lục Ngạn đi thăm chồng bị ốm đột xuất, nhưng xe máy bị hỏng không thể tiếp tục di chuyển. Không chần chừ, tổ tuần tra đã đưa cả người và xe máy lên xe ô tô chuyên dụng, chở bà vượt mưa lũ đến nơi chồng đang làm việc trong đêm.

Theo Thượng tá Tạ Ngọc Dũng, công tác tuần tra ban đêm vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng. Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức “vì Nhân dân phục vụ”, những chiến sĩ công an vẫn bền bỉ bám tuyến, bám địa bàn.

Cảnh sát cơ động tham gia đội tuần tra ban đêm.

Qua mỗi đêm tuần tra, hình ảnh những chiến sĩ công an lặng lẽ giữa mưa rét, đối mặt hiểm nguy, giúp dân trong lúc hoạn nạn đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an; đồng thời lan tỏa tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng.

Khi trời dần hửng sáng, phố phường Bắc Ninh bắt đầu nhộn nhịp trở lại, ca tuần tra ban đêm cũng khép lại. Những chiến sĩ công an trở về đơn vị sau một đêm dài không ngủ. Phía sau sự vất vả ấy là một điều rất đỗi bình yên: giấc ngủ trọn vẹn của người dân được canh giữ bằng sự hy sinh thầm lặng của những người lính công an trong đêm.