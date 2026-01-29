‘Nổ’ quen lãnh đạo cấp cao lừa để 18 người, chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng

TPO - Mất khả năng tài chính nhưng vẫn nhận mua giúp ô tô giá rẻ, Trần Thị Đào phao tin quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao và dùng tin nhắn giả để lừa 18 người, chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng.

Ngày 29/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Thị Đào (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Thị Đào tại phiên tòa ngày 29/1.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trần Thị Đào là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự an toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin trong các giao dịch dân sự. Việc tuyên mức án nghiêm khắc là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2020, Trần Thị Đào rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính, nợ nần chồng chất, không còn đủ nguồn lực để thực hiện các giao dịch mua bán ô tô như từng cam kết với khách hàng. Dù vậy, bị cáo Đào vẫn tiếp tục đưa ra những thông tin gian dối nhằm tạo dựng lòng tin, tìm cách huy động tiền từ nhiều người.

Bị cáo Đào đã sử dụng pháp nhân Công ty Rumhomes, tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao và có khả năng mua số lượng lớn ô tô với giá thấp hơn giá thị trường. Để tăng độ tin cậy, Trần Thị Đào đã tự tạo lập các tin nhắn Zalo giả mạo, thể hiện nội dung trao đổi với các ‘lãnh đạo’ về việc mua xe ưu đãi, sau đó gửi cho khách hàng xem như bằng chứng.

Tin tưởng vào những thông tin giả mạo này, nhiều người đã ký hợp đồng ủy quyền mua bán ô tô với Công ty Rumhomes, chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo. Sau khi nhận tiền, Trần Thị Đào không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác.

Từ thủ đoạn nêu trên, bị cáo Trần Thị Đào đã chiếm đoạt của 18 bị hại với tổng số tiền 8,4 tỷ đồng. Số tiền này Đào dùng mua xe cho một số khách hàng trước đó nhằm kéo dài việc xoay vòng, trả các khoản nợ cá nhân, chi phí hoạt động của Công ty Rumhomes và phục vụ nhu cầu cá nhân.