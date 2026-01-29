Triệt phá đường dây ma túy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh tiêu thụ

TPO - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng khi đang lưu trú tại địa phương.

Theo cơ quan công an, qua rà soát trên không gian mạng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng nắm được thông tin một nhóm đối tượng từ Thái Nguyên di chuyển đến Quảng Ninh nhằm tiêu thụ ma túy. Đến ngày 11/1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng, tổ chức bắt giữ 3 đối tượng tại Hotel 268 (khu 4A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Nhóm đối tượng cùng số tang vật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trương Trung Kiên (SN: 1987, TT: xóm 1, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên), Lê Tuấn Anh (SN: 1992, TT: tổ dân phố Cam Giá 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Vũ Long (SN: 1991, TT: tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và đồ vật của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 65 gói ma túy dạng viên, thường gọi là “nước vui”, tổng khối lượng 372,249 gam, cùng 50,066 gam ketamine và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên về Quảng Ninh để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.