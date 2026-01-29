Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây ma túy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh tiêu thụ

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng khi đang lưu trú tại địa phương.

Theo cơ quan công an, qua rà soát trên không gian mạng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng nắm được thông tin một nhóm đối tượng từ Thái Nguyên di chuyển đến Quảng Ninh nhằm tiêu thụ ma túy. Đến ngày 11/1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng, tổ chức bắt giữ 3 đối tượng tại Hotel 268 (khu 4A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

11.jpg
Nhóm đối tượng cùng số tang vật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trương Trung Kiên (SN: 1987, TT: xóm 1, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên), Lê Tuấn Anh (SN: 1992, TT: tổ dân phố Cam Giá 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Vũ Long (SN: 1991, TT: tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và đồ vật của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 65 gói ma túy dạng viên, thường gọi là “nước vui”, tổng khối lượng 372,249 gam, cùng 50,066 gam ketamine và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên về Quảng Ninh để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
#ma túy #quảng ninh #thái nguyên #bắt giữ #đường dây ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục