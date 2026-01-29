Nhóm lừa đảo 'cuỗm' 50 tỷ đồng từ việc truy cập các phiên livestream

TPO - Chỉ từ việc “lướt” các phiên livestream bán hàng, một ổ nhóm lừa đảo đã âm thầm lấy số điện thoại khách mua, gửi link giả mạo để chiếm quyền Facebook, Zalo, rồi mạo danh chủ tài khoản vay tiền bạn bè, người thân chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường từ một nhóm đối tượng hoạt động tinh vi trên Facebook, Zalo. Thủ đoạn của nhóm này là truy cập các phiên livestream bán hàng, thu thập số điện thoại người đặt mua, rồi tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tham gia đấu tranh. Đến ngày 20/1, Ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, làm rõ toàn bộ ổ nhóm.

Cầm đầu đường dây lừa đảo là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998), thường trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, hiện cư trú tại đường Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Kết quả điều tra xác định, ổ nhóm lừa đảo này theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để lấy thông tin người đặt hàng. Sau đó, các đối tượng giả danh là người bán hàng rồi nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua truy cập vào đường link do các đối tượng cung cấp. Do tin tưởng nên người mua hàng đã truy cập vào đường link, đồng thời điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của các đối tượng nên đã bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Nhóm đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook của bị hại thu thập thông tin về mối quan hệ, thói quen sinh hoạt của bị hại rồi dàn dựng kịch bản gian dối, sử dụng tài khoản của bị hại nhắn tin cho bạn bè, người thân của bị hại để xin, mượn, vay tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng trong ổ nhóm liên hệ với Quyền cung cấp tài khoản ngân hàng lừa đảo có tên tài khoản trùng với tài khoản của bị hại. Việc làm này để tránh sự nghi ngờ của các bị hại.

Để thực hiện hành vi che giấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, các đối tượng đã luân chuyển làm đứt gãy dòng tiền bằng cách rút tiền mặt, sau đó lại nạp vào tài khoản nhiều lần rồi mới chuyển đến tài khoản của đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng Quyền sẽ được hưởng lợi từ hoạt động lừa đảo này từ 7 đến 10%.

Nhóm đối tượng lừa đảo tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định, Quyền và 10 đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại với số tiền lên tới khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền cùng 10 đối tượng khác đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.