Pháp luật

Google News

Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê pha trộn đậu nành ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hiện một xe tải vận chuyển hơn nửa tấn cà phê không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra kho hàng, công an thu giữ thêm hơn 4 tấn cà phê trộn đậu nành đóng gói.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra ô tô tải BKS 48C - 093.73 do Trương Thành Tín (SN 1999, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, nghi vận chuyển hàng giả. Đi trên xe còn có Nguyễn Đức Lâm (SN 2000) và Trần Đức Lương (SN 1999).

z7480597973909-1fb91fcd4fad2db5036b2e574ae5c25e-9127.jpgHơn 7 tấn nguyên liệu để sản xuất cà phê giả bị thu giữ để lấy mẫu giám định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng khoảng 528kg. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nên bị lập biên bản tạm giữ để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra cơ sở sản xuất do ông Lương Viết Kiểm làm đại diện pháp luật tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại với tổng khối lượng hơn 4,1 tấn và trên 3 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

z7480602488861-5844c970f8fa12bf4b4545f7b6531b33.jpg
Bên trong công ty sản xuất cà phê giả tại phường Bắc Gia Nghĩa.
z7480602950262-e59e76bab07b83f829940b3dc13fdb35.jpg
Công an phát hiện thêm gần 8.000 gói cà phê thành phẩm các loại tại cơ sở sản xuất.

Bước đầu, ông Kiểm khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn đậu nành với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá rẻ nhằm thu lợi.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
