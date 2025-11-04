Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, Gia Lai; Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, nhân viên Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Nồi đen xì được cho là cramen để làm ra cà phê giả của Võ Minh Tùng.

Trước đó, ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Hội Phú (Gia Lai) và Công an xã Gào (Gia Lai) kiểm tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phương Hội Phú) và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai, tạm giữ 4.352kg cà phê thành phẩm (trong đó có 377kg thương phẩm đã đóng gói); 4.320kg đậu nành hạt; 843kg cà phê hạt đã rang... Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu “Cà phê Thành Khôi”.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, kết quả giám định xác định đây là hàng giả là thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đáng nói, Tùng biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả nhưng vẫn chỉ đạo Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường để thu lợi nhuận.

Trụ sở Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%. Vị này cho hay, các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) rộng hàng nghìn m2.