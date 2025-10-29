Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai:

Tận thấy cơ ngơi của đại gia 'cà phê giả' vừa bị tạm giữ hình sự

Tiền Lê

TPO - Vụ việc đối tượng Võ Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai - bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc sản xuất cà phê giả được dư luận, người tiêu dùng quan tâm. Qua ghi nhận, kho xưởng của công ty trên được xây dựng quy mô trên diện hàng nghìn m2, căn nhà của đại gia "cà phê giả" này toạ lạc trên mảnh đất giá trị ở phường Hội Phú với giá cả chục tỷ đồng.

10.jpg
Kho xưởng sản xuất của Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai﻿ tại 278 Trường Sa, xã Gào.
6.jpg
Kho xưởng của công ty này được làm quy mô, bài bản﻿.
5.jpg
Kho xưởng có lắp đặt cân ô tô, hệ thống camera.
3.jpg
Rác thải phía sau kho xưởng.
7.jpg
Ghi nhận của phóng viên ngày 28/10, có một số người, xe tải ở kho xưởng của công ty.
9.jpg
Kho xưởng trên diện tích hàng nghìn m2, sát với rừng thông.
tien-phong-5495.jpg
Nơi làm việc của Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú), cách kho xưởng chừng 7km.
8.jpg
Căn nhà này nằm trên mảnh đất đắc địa thuộc phường Hội Phú, theo ước tính của giới bất động sản thì trị giá hàng chục tỷ đồng.
12.jpg
Bên trong căn nhà là những cây cảnh giá trị.
anh-3.jpg
Ngày 24/10, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại phường Hội Phú. Ảnh: Nông Hoà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú, Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai), kho xưởng sản xuất tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại cơ sản xuất, tổ công tác phát hiện Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai có dấu hiệu sản xuất cà phê giả, tuồn ra thị trường tiêu thụ. Qua khám xét, công an thu gần 5 tấn cà phê giả và 4,5 tấn nguyên liệu. Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu “Cà phê Thành Khôi”.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%. Các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

Tiền Lê
